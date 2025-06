Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Sachbeschädigungen in einer Nacht/ Zeugenaufruf der Polizei

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Sonntag (01. Juni) auf Montag (02. Juni) kam es im Ortsteil Rheidt in Niederkassel zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Marktstraße beschädigten Unbekannte zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr einen Unterstand für Einkaufswagen und Teile einer Glasfassade eines Supermarktes. Es wurden Beschädigungen festgestellt, die vermuten ließen, dass sie durch Projektile oder sonstige Geschosse verursacht worden sind. Der entstandene Sachschaden wurde hier mit etwa 50.000 Euro beziffert. Ebenfalls in der Marktstraße, jedoch am anderen Ende, kam es zwischen 14:00 Uhr und 08:30 Uhr zu einer zweiten Sachbeschädigung. Hier wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr wurde außerdem die Scheibe einer Bushaltestelle in der Oberstraße beschädigt. Die Schadensbilder ähneln denen am Supermarkt, so dass hier ein Tatzusammenhang vermutet wird. In den beiden letzteren Fällen wird der Gesamtschaden auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Experten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Wer im Tatzeitraum an den entsprechenden Örtlichkeiten etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern liefern kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell