POL-SU: Motorradfahrer durch Sturz schwer verletzt/ Weder Führerschein noch Versicherungsschutz

Eitorf (ots)

Am Freitagabend (30. Mai) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Eitorf schwer verletzt. Ein Pkw-Fahrer verständigte Polizei und Rettungswagen. Der 26-Jährige gab den Polizeibeamten gegenüber an der Unfallstelle im Ortsteil Alzenbach an, den Unfall teilweise beobachtet zu haben. Der Mann schilderte, gegen 23:05 Uhr die Canisiusstraße befahren zu haben, als ihm der Motorradfahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Fahrzeugbeleuchtung entgegenkam. Das Motorrad war dabei in Richtung der Siegtalstraße unterwegs. Nachdem man sich passiert hatte, konnte der Autofahrer im Rückspiegel beobachten, dass der Kradfahrer aus ungeklärter Ursache zu Fall gekommen war und mitsamt seinem Zweirad über die Fahrbahn rutschte. Spuren auf der Fahrbahn zeigten, dass das Motorrad offenbar gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte und dann noch ein Stück weiter schlitterte, bevor es auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 24 Jahre alte Motorradfahrer musste vor Ort schwer verletzt (keine Lebensgefahr) von Rettungskräften und einem Notarzt behandelt werden. Anschließend brachte man den Eitorfer in ein Krankenhaus. Zum Unfallhergang konnte der Verletzte zunächst nicht befragt werden. Bei dem stark beschädigten Motorrad handelt es sich nach ersten Ermittlungen um ein sogenanntes Dirt Bike, für das offenbar keine erforderliche Straßenzulassung vorlag. Es wurde daher sichergestellt. Neben der fehlenden Zulassung konnte der Kradfahrer auch keinen Führerschein vorweisen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (Uhl)

