Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Hennef (ots)

In Hennef kam es zwischen Samstag (31. Mai) und Sonntag (01. Juni) zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. In der Bonner Straße wurde zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Tatverdächtige oder die Tatverdächtigen schnitten dazu ein Loch in eine Fensterscheibe, öffneten durch Hineingreifen das Fenster und gelangten so in das Schlafzimmer der Wohnung. Dieses wurde einbruchstypisch durchsucht. Da die Schlafzimmertür abgeschlossen war, versuchten der Tatverdächtige oder die Tatverdächtigen vergeblich, diese aufzuhebeln. Der Rest der Wohnung konnte somit nicht durchsucht werden. Da die Bewohnerin nicht vor Ort war, konnte zunächst nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Im Ortsteil Hüchel wurde in der Straße "Hücheler Ring" in ein zweistöckiges Einfamilienhaus eingebrochen. Eine Bewohnerin hatte es gegen 21:30 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 00:15 Uhr stellte sie Auffälligkeiten fest; unter anderem brannte im Obergeschoss Licht, welches bei Verlassen des Hauses ausgeschaltet war. Die Frau holte einen Bekannten hinzu. Gemeinsam stellte man dann fest, dass in das Haus eingebrochen worden war und verständigte die Polizei. Hier waren ein oder mehrere Unbekannte durch die Terrassentür in das Gebäude eingedrungen und hatten alle Räume einbruchstypisch durchsucht. Was genau entwendet wurde, konnte auch hier zunächst nicht gesagt werden. Der oder die Einbrecher entkamen in beiden Fällen unerkannt. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. An beiden Tatorten erschienen Spezialisten der Spurensicherung. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter 02241 541-3521. Unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777 können bei der Kriminalpolizei in Siegburg Termine für kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz vereinbart werden. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell