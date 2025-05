Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohnerin überrascht Täter

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (29. Mai) kam es gegen 15:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Tizianstraße in Troisdorf. Die Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Wohnzimmer, als sie durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt wurde.

Im Schlafzimmer traf die Seniorin auf zwei bislang unbekannte Männer. Nachdem sie die beiden ansprach, liefen diese umgehend durch die Haustür in Richtung Van-Gogh-Platz. Trotz Fahndungsmaßnahmen gelang den mutmaßlichen Einbrechern unerkannt die Flucht.

An dem Wohnhaus konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Art und Weise des Eindringens sowie die Frage, ob etwas entwendet wurde, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Geschädigte kann die Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben: Beide sind etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß. Sie haben eine schlanke Statur und waren dunkel bekleidet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder zur Tat machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell