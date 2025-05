Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigarettenautomat aufgebrochen

Windeck (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (26. Mai), 23:30 Uhr, und Dienstag (27. Mai), 05:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten an der Straße "In der Au" in Windeck-Herchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen Unbekannte den Automaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln in einem Wert von mehreren hundert Euro und einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Wer Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell