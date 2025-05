Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit endet mit Verkehrsunfall und Ingewahrsamnahme - 29-Jähriger schwer verletzt

Windeck (ots)

Am späten Dienstagabend (27. Mai) kam es auf der Rathausstraße (B 256) im Windecker Ortsteil Roßbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fußgänger aus Siegburg schwer verletzt wurde.

Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Windecker mit seinem Renault die Rathausstraße aus Richtung Schladern kommend in Richtung Au (Sieg). In Höhe der Hausnummer 23 querte der 29-Jährige plötzlich die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich; das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Zuge der Unfallaufnahme meldete sich eine 22-jährige Zeugin bei den Einsatzkräften. Sie berichtete von einem vorangegangenen Streit zwischen ihr, dem verletzten 29-Jährigen sowie einem 40-jährigen Bekannten. Während des Streits vor einem Imbiss soll der 40-Jährige sie körperlich angegriffen und verletzt haben. Der 29-Jährige habe daraufhin versucht zu schlichten, was zu weiteren Auseinandersetzungen mit dem 40-Jährigen geführt habe. Dieser lief im Anschluss über die Rathausstraße und forderte den 29-Jährigen auf, ihm zu folgen - kurz darauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault.

Der 40-Jährige zeigte sich vom Unfallgeschehen unbeeindruckt. Er trat gegen die Beifahrertür des beteiligten Fahrzeugs und beschädigte es. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften verhielt er sich aggressiv und unkooperativ. Trotz mehrfacher Aufforderung verließ er die Unfallstelle nicht, beleidigte einen Beamten und störte die polizeilichen Maßnahmen. Zur Durchsetzung eines Platzverweises wurde der stark alkoholisierte Mann - ein Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille - in Gewahrsam genommen. Nach Ausnüchterung wurde er wieder entlassen.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung verantworten. (Re)

