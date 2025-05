POL-SU: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt

Lohmar (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Lohmar zu Diebstählen aller vier Räder an zwei Pkw. Im Ortsteil Agger hatte ein Mann am Freitag (23. Mai) gegen 16:00 Uhr seinen Audi Q5 in einer Parktasche in der Straße "Tournisauel" abgestellt. Am Samstagmorgen (24. Mai) entdeckte der 54-Jährige gegen 04:30 Uhr, dass der Pkw auf Pflastersteinen stand und alle vier Räder fehlten. Der Wert der Alufelgen mitsamt ...

