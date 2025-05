Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit 1,3 Promille in den Graben

Much (ots)

In Much endete am Freitagabend (23. Mai) für einen alkoholisierten Mann die Fahrt mit seinem Pkw im Graben. Der 31 Jahre alte Seat-Fahrer aus Waldbröl fuhr gegen 21:30 Uhr auf der Landesstraße 312 (L 312). Er war aus Richtung Marienfeld kommend in Fahrtrichtung Ruppicheroth unterwegs. In Höhe der Ortschaft "Zeche Aachen" verlor der 31-Jährige im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Weidezaun und kam auf einem Feld zum Stehen. Zaun und Fahrzeug wurden durch den Unfall beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Als Polizeibeamte an der Unfallörtlichkeit eintrafen, trank der Verunfallte gerade aus einer Flasche Bier. Er gab an, lediglich nach dem Unfall Alkohol zu sich genommen zu haben. Daher entnahm ein Arzt dem Waldbröler im zeitlichen Versatz zwei Blutproben, um seine Aussage zu überprüfen und auszuschließen, dass er schon zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des Verunfallten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke. (Uhl)

