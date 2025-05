Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Diebstahl an Erdbeerstand - Täter flüchten ohne Beute

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagabend (22. Mai) kam es gegen 17:15 Uhr an der Gottlieb-Daimler-Straße in Niederkassel-Mondorf zu einem versuchten Diebstahl an einem Erdbeerstand. Zwei bislang unbekannte Männer flüchteten nach der Tat mit einem grauen Kleinwagen in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge betrieb zur Tatzeit einen Straßenverkaufsstand, an dem er Erdbeeren anbot. Ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw näherte sich dem Stand. Einer der Männer stieg aus und zeigte Kaufinteresse. Beim Bezahlen mit einem 50-Euro-Schein schöpfte der Verkäufer Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte, und sprach den Tatverdächtigen darauf an.

In der Folge griff der Mann plötzlich nach der Geldkassette des Verkäufers. Um dies zu verhindern, setzte der Zeuge eine bislang unbekannte Substanz, vermutlich Pfefferspray, gegen den mutmaßlichen Dieb ein. Der Angreifer ließ daraufhin von der Geldkassette ab und stieg zurück in das Fahrzeug. Die beiden Männer flüchteten ohne Beute.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den verdächtigen Geldschein sowie das eingesetzte Spray sicher.

Die beiden Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden: Der Fahrer trug ein helles T-Shirt. Sein Mittäter ist etwa 160 cm bis 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld und versuchten Diebstahls aufgenommen. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht: Wer Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

