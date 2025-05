POL-SU: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Troisdorf (ots) - Am Mittwochabend (14. Mai) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Kirchtal" in Troisdorf zu einem Bandendiebstahl, bei dem sechs Männer vorläufig festgenommen wurden. Gegen 18:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Marktes, wie fünf zunächst unbekannte Männer verschiedene Waren aus den Regalen entnahmen und in mitgeführte Rucksäcke steckten. Anschließend verließen sie das ...

