Lübeck (ots) - Am Freitagabend (14.06.2024) ist in einem Wohnhaus in Lübeck-Kücknitz ein Feuer ausgebrochen. Ein Zimmer brannte aus. Bei zwei Bewohnern besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Gegen 18:20 Uhr ging die Meldung zu einem Brand in der Eisenstraße ein. Die ersten Einsatzkräfte konnten Flammen und dunklen Rauch im ...

