POL-SU: Sechs Festnahmen nach Bandendiebstahl

Much (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend (16. Mai), 18:00 Uhr, und Montagvormittag (19. Mai), 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Recyclingfirma an der Straße "Hoffnungsthal" in Much. Unbekannte Täter entwendeten dabei eine größere Menge Stromkabel. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Überklettern des Zauns Zutritt zum Firmengelände. Im hinteren Bereich ...

