POL-HAM: Diebesgut aus Pkw Aufbruch aufgefunden - Festnahme

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Montag, 31. März, 22 Uhr, und Dienstag, 1. April, 7 Uhr, gewaltsam in eine Zahnarztpraxis an der Eschenbuschstraße ein. Nachdem die Unbekannten die Zugangstür zur Praxis aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt ...

mehr