POL-HAM: Einbruch in Geschäftsräume

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 31. März, zwischen 8.45 und 15 Uhr, einen auf einem Parkplatz an der Hammer Straße abgestellten Audi und entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Heckseite seines grauen Audis fest. Der ...

mehr