Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Süßwarenautomat aufgebrochen - Tatverdächtiger gestellt

Hennef (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21. Mai) kam es an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef zu einem Diebstahl aus einem Süßwarenautomaten. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Gegen Mitternacht nahm eine Anwohnerin laute Geräusche wahr und beobachtete anschließend, wie ein Mann die Scheibe eines Süßwarenautomaten eintrat. Nachdem er die Scheibe zerstört hatte, entnahm der Täter mehrere Artikel aus dem frei zugänglichen Automaten und verstaute sie in einer mitgeführten Plastiktüte.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 38-jährigen Hennefer noch in Tatortnähe mitsamt dem mutmaßlichen Diebesgut an. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, kein Geld zu besitzen und sich deshalb an dem Automaten bedient zu haben. Da er sich zunächst nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Nach Klärung seiner Personalien wurde er entlassen.

Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die entwendeten Waren, ebenfalls im Wert eines dreistelligen Betrags, konnten dem Eigentümer übergeben werden.

Die Beamten haben gegen den Hennefer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (Re)

