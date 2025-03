Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es zwischen Arnstadt und Marlishausen zu einem Auffahrunfall. Eine 59-Jährige VW-Fahrerin befuhr die L 1048 in Richtung Marlishausen. Sie musste verkehrsbedingt halten, da ihr offenbar eine Fußgängerin in der Morgendämmerung entgegenkam. Ein dahinter befindlicher Opelfahrer (m/35) fuhr auf. Ein wiederum drei Fahrzeuge dahinter fahrender 62-Jähriger fuhr mit seinem VW auf einen VW eines 45-Jährigen auf, der in der Folge gegen einen VW eines 41-Jährigen geschoben wurde. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Fahrzeuge waren zum Teil nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

