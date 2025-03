Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Eisenach (ots)

Ein 50 Jahre alter KIA-Fahrer wurde gestern Abend in der Altstadtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war er durch Missachtung des Lichtzeichens "Rot" an einer Ampel aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 0,9 Promille in der Atemluft. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

