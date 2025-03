Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Mit einem positiven Drogenvortest hinsichtlich Kokain fiel gestern Abend ein 34-Jähriger im Straßenverkehr auf. Er wurde mit seinem E-Scooter in der Kindleber Straße einer Kontrolle unterzogen. Gegen Mittag wurde in der Eschleber Straße ein 23-Jähriger mit einem Moped angehalten. Das Versicherungskennzeichen war nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben, der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis, Amphetamin/Methamphetamin, ein Atemalkoholtest ergab rund 0,7 Promille. In beiden Fällen wurden die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)

