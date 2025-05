POL-SU: Beim Abbiegen Kollision mit Radfahrer

Hennef (ots) - Am 21.05.2025, gegen 18:59 Uhr, ereignete sich in Hennef auf der L268, Lichstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass sich der Verkehrsunfall im Bereich der PI Straßenhaus, Polizei Rheinland-Pfalz, ereignet hatte. Deren Einsatzkräfte stellten dann den Unfall an der oben aufgeführter ...

mehr