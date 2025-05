Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Hennef - Großeinsatz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Hennef (ots)

Am Mittwoch (21. Mai) fand ein Sicherheitstag im gesamten Stadtgebiet Hennef statt. Ziel der Maßnahme war es, durch sichtbare Präsenz und intensive Kontrollen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Der Einsatz wurde von Dienstgruppenleiter Helmut Breuer geleitet und in mehreren Einsatzabschnitten durchgeführt. Über 50 Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, unterstützt durch Mitarbeitende des Hennefer Ordnungsamtes, der RSVG sowie der Bundespolizei, waren im Stadtgebiet unterwegs.

Über 450 Personen und knapp 300 Fahrzeuge kontrollierten die Einsatzkräfte. Dabei wurden fast 70 Verwarnungsgelder, hauptsächlich wegen Geschwindigkeitsverstößen, erhoben. Hinzu kamen 29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. In drei weiteren Fällen stellten die Beamten Fahrten unter Drogeneinfluss fest. Den betroffenen Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Durch Kontrollkräfte der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft wurden über 1000 Fahrgäste am Hennefer Busbahnhof kontrolliert. Davon hatten 60 Fahrgäste keinen oder einen ungültigen Fahrschein. Sie mussten ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Sicherheitstages lag auf der Kontrolle von Gaststätten in der Hennefer Innenstadt, insbesondere im Hinblick auf illegales Glücksspiel. In zwei Lokalen entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt zehn Glücksspielautomaten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ohne erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Im Zuge der Maßnahmen stießen die Beamten in einer Lokalität auf mehrere Druckverschlusstüten mit unbekannten Substanzen, mutmaßlich Drogen sowie auf eine Feinwaage und Einweghandschuhe.

Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt und die Räumlichkeiten mit Unterstützung eines Drogenspürhundes durchsucht. Dabei konnten weitere mutmaßliche Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels sowie des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln ein.

Auch die kriminal- und verkehrspräventiven Aspekte kamen nicht zu kurz: Auf dem Marktplatz boten geschulte Beamtinnen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention zahlreiche Beratungen an. Über 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger informierten sich zu Themen wie Einbruchschutz, Diebstahlsicherung und Verkehrssicherheit.

Polizeihauptkommissar Helmut Breuer zog am Ende des Tages ein positives Fazit: "Der Sicherheitstag in Hennef war wieder ein erfolgreicher Einsatz - auch dank der guten und zielführenden Zusammenarbeit der beteiligten Ordnungsbehörden." #rheinsiegsicher (Re)

