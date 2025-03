Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Waffe und Einhandmesser bei 42-Jährigem auf

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Freitags (7. März) beschlagnahmten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Mannes am Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine Waffe sowie ein Messer. Zuvor hatte dieser Cannabis in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsgebäudes konsumiert.

Gegen 17 Uhr wurden Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf einen 42-Jährigen aufmerksam, der auf dem Vorplatz Marihuana konsumierte. Zur Überprüfung seiner Personalien händigte der deutsche Staatsbürger den Beamten seinen Personalausweis aus. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führe, verneinte der Gelsenkirchener. Eine Durchsuchung seines Rucksackes offenbarte jedoch das Gegenteil. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine Waffe auf. Bei dieser Waffe handelt es sich um eine Druckluft-/ Federdruck- oder Co2-Waffe mit einem "F" im Fünfeck. Hierbei werden Geschosse mittels kalter Gase durch den Lauf getrieben. Für die Waffe werden eine Waffenbesitzkarte und ein Waffenschein benötigt. Über diese Dokumente verfügt der Gelsenkirchener nicht. Neben der Waffe fanden die Uniformierte auch ein Einhandmesser in der Bauchtasche des Mannes auf. Dabei handelt es sich um ein Messer, welches mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann. Ein berechtigtes Interesse für das Führen dieses Gegenstandes lag nicht vor.

Als die Polizisten den 42-Jährigen mit den Funden konfrontierten, machte dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die gefährlichen Gegenstände und leiteten gegen den Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Konsumcannabisgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell