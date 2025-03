Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei nimmt 53-jährigen Deut-schen am Krefelder Hauptbahnhof mit Haftbefehl fest

Krefeld (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (6. März 2025) einen 53-jährigen Mann am Krefelder Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht begleichen, was zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen führte. Zudem konnten bei dem 53-Jährigen ein Messer sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen gebracht.

Die Kontrolle erfolgte gegen 23.15 Uhr in der Haupthalle des Bahnhofs, als die Beamten die Personalien des Mannes überprüften. Die geforderte Geldstrafe konnte der 53-Jährige nicht begleichen und wurde für weitere Maßnahmen in das Bundespolizeirevier Duisburg begleitet.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge Amphetamin auf.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell