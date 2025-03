Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; 38-Jähriger im ICE 125 verhaftet

Kleve - Kempen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag, 06. März 2025 einen 38-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden im ICE 125 verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Mannheim suchte ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen versuchten Todschlages. Das Landgericht Mannheim hatte ihn im Jahr 2018 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Hiervon hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 911 Tagen zu verbüßen. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und ist nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell