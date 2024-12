Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Einbruch; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Arbeitsunfall in Sickenhausen

Schwere Verletzungen hat ein 55-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag auf einer Baustelle in der Friedrichstraße erlitten. Gegen 13.30 Uhr war der Mann in einer ausgehobenen Grube tätig, in deren Bereich zeitgleich auch Baggerarbeiten stattfanden. Der 55-Jährige wurde in der Folge von sich lösender Erde und Schutt teilweise überschüttet. Kollegen eilten dem Mann zu Hilfe und halfen ihm aus der Grube. Vom Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Reutlingen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Augsburger Straße ist ein Unbekannter am Montagabend eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 20.20 Uhr nutzte der Kriminelle die Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus. In der Folge durchwühlte er in den Räumen die Schränke und Schubladen und machte sich dann mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Sonnenbühl (RT): Kaminbrand

Zu einem gemeldeten Kaminbrand sind Feuerwehr, Polizei und ein Schornsteinfeger am späten Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, in den Elsterweg ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge war im Inneren des Kamins ein Brand ausgebrochen, um den sich rund 60 Feuerwehrleute und ein Schornsteinfeger kümmerten. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. (rd)

Metzingen (RT): Brand von Müllcontainern

Zum Brand mehrerer Müllcontainer sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend ausgerückt. Gegen 19.25 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil in der Nürtinger Straße mehrere Container in Brand standen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Rollcontainer mit gelben Säcke und einen Altpapiercontainer, die in Flammen standen. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, waren die Container nicht mehr zu retten und brannten vollständig nieder. Auch zwei in der Nähe stehende Restmüllbehälter wurden durch die enorme Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht Hinweisen nach, dass der Brand von einem Feuerwerkskörper, einem sogenannten Bodenfeuerwirbel, ausgelöst worden sein könnte. (cw)

Esslingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Kreuzung Esslinger Straße / Oberesslinger Straße / Liebersbronner Straße ereignet hat. Eine 57-Jährige war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der Liebersbronner Straße unterwegs und wollte nach links in die Oberesslinger Straße einbiegen. Von Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Pkw geblendet, übersah sie den dahinter fahrenden 33 Jahre alten Leichtkraftradfahrer, der der Esslinger Straße weiter geradeaus folgen wollte. Durch seine schnelle Reaktion konnte der Motorradfahrer eine Kollision mit dem Opel zwar vermeiden, stürzte aber infolge seiner Ausweichbewegung. Ein Rettungswagen brachte den Biker nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeugseite aufgerissen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an einem Seat Leon in der Marie-Curie-Straße entstanden. Ein 62-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem Gabelstapler dabei, einen auf dem Gehweg abgestellten Lkw zu entladen. Dabei geriet er mit seinen Gabeln in den Fahrbahnbereich. Ein 36-Jähriger, der mit seinem Seat auf der Marie-Curie-Straße vorbeifuhr hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass er mit seinem Wagen die Gabeln streifte, die ihm die komplette Beifahrerseite an seinem Auto aufrissen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Mülltonnenbrand

Zu einem Mülltonnenbrand in einem Carport im Stuifenweg sind die Einsatzkräfte am Montagabend, gegen 19 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte der Brand durch am Morgen entsorgte Asche verursacht worden sein. Die Flammen wurden von einem Hausbewohner bis zu Eintreffen der Feuerwehr bereits weitestgehend gelöscht. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand am Carport und einem darinstehenden Fahrzeug geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Dunkler Kleinwagen gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L1208 sucht das Polizeirevier Filderstadt nach Zeugen. Ein 20-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit einem Peugeot 208 auf der Landesstraße zwischen dem Wanderparkplatz Seebruckenmühle und Echterdingen unterwegs. In einer Linkskurve soll ihm ein unbekannter Pkw entgegengekommen sein, der teilweise auf der Fahrspur den 20-Jährigen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Peugeot-Lenker eine Gefahrenbremsung durch und wich nach rechts aus. Dabei prallte er mit dem Wagen gegen eine Steinmauer. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am Peugeot Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Der entgegenkommende Pkw, ein dunkler Kleinwagen älteren Baujahrs, mit dem es zu keiner Berührung gekommen war, hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 entgegen. (rd)

Neckartailfingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Drei nicht mehr fahrtaugliche Autos, ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro sowie eine rund einstündige Sperrung der Fahrspur nach Nürtingen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag im Tunnel der B 297 ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr erkannte eine 42-jährige Ford-Lenkerin im Rückspiegel einen sich nähernden Funkstreifenwagen der Polizei mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn, weshalb sie ihren Pkw abbremste und nach rechts lenkte. Ebenso verringerte ein nachfolgender 21-Jähriger die Geschwindigkeit seines Peugeot. Die 28 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes bemerkte die abbremsenden Fahrzeuge vor ihr jedoch zu spät, worauf der Mercedes ins Heck des Peugeot krachte. Dieser wurde dadurch noch auf den Ford geschoben. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Schrottfahrzeug in Brand geraten

In die Dettinger Straße sind die Einsatzkräfte am Montagmittag ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr bemerkte der Fahrer eines Container-Lkw, dass aus dem Behälter, in dem sich drei in Lenningen geladene Schrottfahrzeuge befanden, Rauch aufstieg. Wie sich in der Folge herausstellte, war an einem der Schrottfahrzeuge wohl aufgrund eines Kurzschlusses an der Batterie ein Brand im Motorraum ausgebrochen. Alle drei Autos wurden vor Ort abgeladen und von der Feuerwehr abgelöscht. Die Flammen hatten zuvor auch auf die beiden anderen Pkw übergegriffen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall auf B 27 gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag auf der B 27. Gegen 16.45 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei erkannte er kurz vor der Auffahrt der B 312 offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 24-Jähriger die Geschwindigkeit seines Mercedes verkehrsbedingt reduziert hatte. Der Polo krachte in der Folge wohl ungebremst ins Heck des Mercedes. Daraufhin wurde der Polo in die angrenzenden Leitplanken abgewiesen, an denen er auch zum Stehen kam. Beim Unfall erlitt der 24-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Die beiden Autos, an denen der Gesamtschaden mit schätzungsweise 14.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Da sich beim Unfallverursacher Anzeichen für eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergaben und ein vorläufiger Test den Verdacht bestätigte, musste der Mann noch eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bernhausen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr touchierte ein 57-jähriger Mercedes-Lenker beim Befahren der Fußgängerzone einen Elfjährigen, der dadurch zu Fall kam. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 16.40 Uhr stieg der 49 Jahre alte Mann aus seinem zuvor abgestellten Pkw aus und querte im verkehrsberuhigten Bereich Dorfstraße / Am Plon die Fahrbahn. Dabei wurde er vom Mercedes einer 78-Jährigen erfasst, die den Mann offenbar zu spät erkannt hatte. Der 49-Jährige wurde vom Fahrzeug abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am Mercedes beträgt schätzungsweise 500 Euro. (mr)

Rangendingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Auf circa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Haigerlocher Straße entstanden ist. Kurz vor 19 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann mit einem Renault-Lkw dort in Richtung Haigerloch unterwegs. Zwischen zwei Rechtskurven kam er mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, querte den Gehweg und stieß in der Folge mit einem geparkten Mercedes zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen weiteren abgestellten Mercedes geschoben. Ebenso wurde augenscheinlich der Treppeneingang eines Gebäudes beschädigt. (mr)

Balingen (ZAK): Mit parkendem LKW kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Stingstraße erlitten. Die Frau befuhr gegen 18.40 Uhr mit einem VW Caddy die Straße. Aufgrund von Gegenverkehr wich sie auf Höhe der Hausnummer 25 nach rechts aus und kollidierte mit ihrem Wagen mit dem Heck eines parkenden Lkw. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. (rd)

