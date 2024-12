Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände und Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand in Müllpresse

Zu einem Discounter in der Wannweiler Straße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montag wiederholt ausgerückt. Zunächst brach gegen 6.40 Uhr in einer Müllpresse ein Brand aus, wobei der Rauch auch ins Gebäude zog. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Außerdem erfolgte eine Belüftung der betroffenen Räume. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Einige Stunden später, gegen Mittag, klagten dann mehrere Mitarbeiter des Discounters über gesundheitliche Beschwerden, weshalb sie vom Rettungsdienst vor Ort untersucht wurden. Der Markt wurde geschlossen. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr ergaben nachfolgend keine auffälligen Werte. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand am Morgen und den beklagten Beschwerden besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (mr)

Lichtenstein (RT): Mehrere Verletzte bei Kollision mit Gegenverkehr

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 10.25 Uhr befuhr eine 47 Jahre alte Frau mit einem Mercedes die L 387 von Unterhausen herkommend in Richtung Holzelfingen. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie mit dem Wagen aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kia einer 49-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin sowie ihr 25 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die Kia-Lenkerin wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt wurden, dürfte sich auf schätzungsweise 18.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Holzelfinger Steige voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr auf die L 387 ausgerückt. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Fahrzeug total beschädigt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Hölderlinstraße ist ein Pkw total beschädigt worden. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 87-Jährige mit einer Mercedes E-Klasse die Hölderlinstraße und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kollidierte zunächst mit mehreren Steinquadern neben der Straße. Der Pkw wurde im weiteren Verlauf auf die Steinblöcke geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand jedoch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Wagen musste mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. (gj).

Ostfildern (ES): Pkw-Brand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag nach Nellingen in die Felix-Wankel-Straße gerufen worden. Kurz vor 16.30 Uhr war ein Pkw auf einem Tankstellengelände im Bereich des Unterbodens in Brand geraten. Noch bevor die Feuerwehr mit einem Fahrzeug sowie sieben Einsatzkräften vor Ort kam, konnte ein Tankstellenmitarbeiter den Brand mittels Feuerlöscher ablöschen. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ob möglicherweise als Ursache für den technischen Defekt ein Marderschaden in Betracht kommt, ermittelt nun das Polizeirevier Esslingen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell