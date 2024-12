POL-HAM: Nach Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße: 45-Jährige leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit dem VW einer 48-jährigen Frau aus Hamm am Montag, 9. Dezember, kam ein Fußgänger mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. Gegen 17.30 Uhr überquerte der 50-Jährige die Fahrbahn Am Hämmschen und wurde dort von dem VW der 48-Jährigen erfasst. Die VW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Am Hämmschen unterwegs und beabsichtigte nach links ...

