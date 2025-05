Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebin flüchtet ohne Beute

Siegburg (ots)

Am Samstag (24. Mai) kam es in Siegburg zu einem Ladendiebstahl, an dessen Ende die Tatverdächtige ohne Beute floh. Gegen 17:00 Uhr fiel einem Ladendetektiv in einem Lebensmittelgeschäft an der Barbarastraße eine Frau auf. Diese hatte ihren Einkaufswagen gut mit verschiedenen Waren gefüllt und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv die Frau ansprach und am Arm festhalten wollte, fing diese an zu schreien, schlug und trat in Richtung des 56-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Nachdem die Frau sich losgerissen hatte, flüchtete sie zu Fuß in Richtung Zeithstraße. Die mutmaßliche Ladendiebin konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: Etwa 15 bis 20 Jahre alt und zwischen 1,55 und 1,65 m groß, trug eine helle Haarspange im dunklen, langen Haar, eine blaue Jeans, ein schwarzes Oberteil, eine beigefarbene Jacke und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatbestand des räuberischen Diebstahls übernommen. Hinweise zur Identität der Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

