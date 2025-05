Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räder von zwei Autos gestohlen

Lohmar (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Lohmar zu Diebstählen aller vier Räder an zwei Pkw. Im Ortsteil Agger hatte ein Mann am Freitag (23. Mai) gegen 16:00 Uhr seinen Audi Q5 in einer Parktasche in der Straße "Tournisauel" abgestellt. Am Samstagmorgen (24. Mai) entdeckte der 54-Jährige gegen 04:30 Uhr, dass der Pkw auf Pflastersteinen stand und alle vier Räder fehlten. Der Wert der Alufelgen mitsamt Reifen wurde auf 4000 Euro geschätzt. Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag (25. Mai), 10:15 Uhr, hatte ein 58-Jähriger sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Grünaggerstraße im Ortsteil Honrath abgestellt. Bei der Rückkehr stellte der Mann auch hier fest, dass sein Audi A6 auf Steinen aufgebockt war und die vier Räder fehlten. Der Gesamtschaden wurde hier auf 5000 Euro geschätzt. Wer in den Tatzeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib von Reifen und Felgen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

