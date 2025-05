Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung 3: Schwerer Verkehrsunfall in Lütjensee

Ratzeburg (ots)

12.05.2025 | Kreis Stormarn | 08.05.2025 - Lütjensee

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Donnerstag Nachmittag (08.05.2025) ist es auf der L92, in der Großenseer Straße in Lütjensee zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6029995

Die Polizei liegen Informationen vor, dass es sich bei dem Fahrer des verunfallten BMW um einen 33- jährigen Mann aus Polen handeln könnte. Dieser befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei sucht einen Zeugen. Dieser soll kurz vor einer Rechtskurve von dem silberfarbenen 3er BMW überholt worden sein. Direkt nach dieser Kurve kam es zu dem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges wird gebeten sich bei der Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer: 04154/ 7073-0 oder per E-Mail: trittau.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

