Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung 2: Schwerer Verkehrsunfall in Lütjensee

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.05.2025 | Kreis Stormarn | 08.05.2025 - Lütjensee

Am Donnerstag Nachmittag (08.05.2025) ist es auf der L92, in der Großenseer Straße in Lütjensee zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Näheres zu dem Unfall ist der Pressemitteilung vom heute morgen 09.05.2025 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6029995

Die 29-jährige Bikerin aus Hessen erlag heute morgen ihren schweren Verletzung.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell