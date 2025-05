Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung: schwerer Verkehrsunfall in Lütjensee - vorläufige Festnahme und weitere Fahndungsmaßnahmen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.05.2025 | Kreis Stormarn | 09.05.2025 - Trittau

Heute Morgen, gegen 07.20 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich zwei Männer im Bereich der Bürgermeister-Hergenhan-Straße in Trittau aufhalten würden, die um Pannenhilfe gebeten haben sollen. Dabei sei auf eine mögliche Unfallbeteiligung am gestrigen Tage in Lütjensee hingewiesen worden.

Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte die Angaben, traf auf die zwei beschriebenen Männer und kontrollierte sie. Dabei ergaben sich Hinweise, die auf eine Beteiligung an dem gestrigen Unfall in Lütjensee hindeuten könnten. Beide Personen sollten daraufhin vorläufig festgenommen werden. Jedoch gelang einem der Männer die Flucht.

Der 17-jährige Festgenommene wurde zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt und anschließend aufgrund von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahndungsmaßnahme nach dem Flüchtigen laufen derzeit weiter.

Die Ermittlungen zur möglichen Tatbeteiligung beim Unfallgeschehen hat die Trittauer Polizei übernommen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell