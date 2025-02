Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Falsche Heizungsableser entwenden Geldbörse

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 15.02.2025, 15.30 Uhr;

Am Samstagnachmittag klingelte es an der Wohnungstür einer 72-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 30-jähriger, untersetzter Mann mit rundlichem Gesicht und Vollbart gab sich als Heizungsableser aus und drängte sofort in das Wohnzimmer zum Heizkörper. Als der Mann nach Aufforderung die Wohnung verließ, bemerkte die Bewohnerin einen zweiten Mann (ca. 30 Jahre alt, schlank mit dunklen Haaren) im Wohnungsflur, der sich am Rollator zu schaffen machte. Nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, entdeckte sie die geöffnete Handtasche am Rollator mit der fehlenden Geldbörse. Nach Angaben der Geschädigten hatte der bärtige Mann ein südländisches Erscheinungsbild. Beide Täter trugen schwarze Jacken und blaue Jeanshosen.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell