POL-SU: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs - Weiterfahrt untersagt

Ruppichteroth (ots) - Am Donnerstagabend (29. Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth, bei dem ein 32 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde. Gegen 19:00 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Rennrad die B 478 aus Richtung Ruppichteroth-Schöneberg kommend in Richtung Hennef. Gleichzeitig steuerte ein 23-jähriger Mucher seinen Pkw über die B 478 in dieselbe Fahrtrichtung ...

