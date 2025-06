POL-SU: Fake-Website - Vierstelliger Betrag abgebucht

Eitorf (ots) - Am Dienstag (03. Juni) kam es zu einem Brand von zwei Strohballen an der Straße "Zum Dellborn" in Eitorf. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein Zeuge mit seinem Pkw die Straße "Zum Dellborn" und wurde dabei auf die beiden brennenden Ballen aufmerksam. Er kontaktierte den Eigentümer und zusammen konnten sie das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird auf einen zweistelligen Eurobetrag ...

