Polizei Bochum

POL-BO: Fahrradfahrer (22) bei Unfall in Herne leicht verletzt

Herne (ots)

Ein Fahrradfahrer (22) ist bei einem Verkehrsunfall in Herne-Wanne am Dienstag, 8. Oktober, leicht verletzt worden. Er war nach derzeitigem Stand unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 14.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus Herne auf der Wibbeltstraße in Richtung Berliner Straße. Nach Zeugenangaben fuhr er trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Haltern am See, der die Berliner Straße in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof befuhr.

Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der 58-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 22-Jährige gegenüber den Polizeibeamten an, dass er täglich Cannabis konsumiere.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

