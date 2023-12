Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 09.12.2023

Goslar (ots)

Kundgebung mit Aufzug in der Goslarer Altstadt

Rund 160 Personen hatten sich am Sonnabendnachmittag zwischen 15 Uhr und 17:15 Uhr zu einer Kundgebung zum Thema "Frieden im Gaza = Frieden in der Welt" in der Goslarer Altstadt versammelt.

Nach einem kurzen Redebeitrag über den Konflikt in der Region Gaza auf dem Jacobikirchhof, begann ein Aufzug durch verschiedene Straßen der Altstadt, bevor in der Rosentorstraße, in Höhe des ehemaligen Standesamtes, die Abschlussveranstaltung stattfand.

Während der Veranstaltung kam es auf der Wegstrecke zu kurzen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Kundgebung und Aufzug wurden durch die Polizei Goslar mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion begleitet, um die Sicherheit der Versammlung zu gewährleisten.

Die Kundgebung verlief durchweg friedlich und ohne Vorkommnisse.

