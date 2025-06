Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Strohballen auf Feld in Brand geraten

Eitorf (ots)

Am Dienstag (03. Juni) kam es zu einem Brand von zwei Strohballen an der Straße "Zum Dellborn" in Eitorf.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein Zeuge mit seinem Pkw die Straße "Zum Dellborn" und wurde dabei auf die beiden brennenden Ballen aufmerksam. Er kontaktierte den Eigentümer und zusammen konnten sie das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird auf einen zweistelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Geschädigte gab den eingesetzten Polizisten gegenüber an, dass die beiden Strohballen gegen 15:00 Uhr noch unbeschädigt waren. Wie die Gebinde in Brand geraten konnten, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Arbeit. Da eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

