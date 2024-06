Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Reifen zerstochen - die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Hilden - 2406051

Mettmann (ots)

In einem Zeitraum zwischen Mittwoch, 12. Juni 2024, und Donnerstag, 13. Juni 2024, zerstach eine bislang unbekannte Person in Hilden mehrere Autoreifen. An insgesamt sieben Autos entstanden Schäden. Bereits in der Vergangenheit wurden gleichgelagerte Fälle bei der Polizei in Hilden zur Anzeige gebracht.

Das ist der Stand der Ermittlungen:

Nach aktuellen Kenntnissen parkte die Halterin eines Renault Kangoo ihren Wagen am Mittwoch um circa 14 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand der Neustraße. Am Folgetag gegen 10 Uhr bemerkte sie an ihrem Auto einen aufgestochenen Reifen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Neustraße sowie in der angrenzenden Itterstraße an insgesamt sechs weiteren Fahrzeugen die Reifen aufgestochen wurden. Bereits im vergangenen Winter registrierte die Polizei in diesem Bereich über 25 gleichgelagerte Fälle, die auf einen fünfstelligen Sachschaden geschätzt wurden.

Die Schadenssumme der nun verursachten Schäden schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neustraße und Itterstraße gemacht oder kann sonstige Hinweise geben, die in Zusammenhang mit den taten stehen könnten? Die Polizei in Hilden nimmt Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 02103 / 898 - 6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell