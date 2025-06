POL-EL: Neuenhaus - E-Bike gestohlen

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit von etwa 16:15 Uhr bis 16:27 Uhr auf dem Fielmann-Parkplatz in der Straße Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer VW Cross wurde dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Dabei entstand ein Schaden am rechten hinteren Kotflügel des VW. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu ...

