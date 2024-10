Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0615 --Straßenräuber festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 30.09.2024, 11:25

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montagvormittag in Gröpelingen zwei Straßenräuber fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich einer der Männer unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Gegen 11:25 Uhr ging ein 26 Jahre alter Mann die Gröpelinger Heerstraße entlang, als ihm drei Männer entgegenkamen. Einer der Männer griff an seine Unterarme und hielt diese am Rücken fest. Ein weiterer trat ihn daraufhin in den Bauch. Der Dritte schlug ihm mit der Faust gegen den Hals und versuchte anschließend die Geldbörse und das Mobiltelefon wegzunehmen. Der 26-Jährige rief daraufhin laut um Hilfe und das Trio ließ von ihm ab. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten noch vor Ort einen 34-Jährigen und einen 26 Jahre alte Täter stellen. Sie nahmen beide mit auf die Wache und fertigten Strafanzeigen wegen versuchten Raubes. Bei dem 26-jährigen Algerier stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Er wurde in Gewahrsam genommen und soll in die Niederlande zurückgeführt werden.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den dritten Täter haben, wenden sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell