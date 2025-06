Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - 14-Jähriger leicht verletzt

Hennef (ots)

Am Freitagnachmittag (06. Juni) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Straße "Zur Geistinger Mark" in Hennef zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher verletzt wurde.

Eine 44 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Hennef-Rott unterwegs, als der 14-Jährige mit seinem E-Scooter aus einem Feldweg kommend die Fahrbahn querte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche auf die Straße, ohne den fließenden Verkehr vollständig überblicken zu können. Er gab an, durch ein Gebüsch in seiner Sicht eingeschränkt gewesen zu sein.

Es kam zur Kollision. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises übernommen. (Re)

