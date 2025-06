Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Garagenbrand in Troisdorf: Polizisten als Lebensretter

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.06.2025) auf Mittwoch (11.06.2025) kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand einer Garage in Troisdorf. Zwei Beamte der Polizeiwache Troisdorf befuhren gegen 01:25 Uhr im Rahmen der Streife die Marienburgstraße und bemerkten dort eine brennende Garage die an ein Wohnhaus angebaut war. Die Besatzung des Streifenwagens setzte umgehend einen Funkspruch ab und forderte die Feuerwehr sowie weitere Polizeikräfte an. Das Feuer hatte zwischenzeitlich die gesamte Garage in Vollbrand gesetzt und drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Die beiden Polizisten begaben sich zunächst zu dem unmittelbar an die Garage angebauten Haus, hier konnten sie eine Frau sowie ihr 1-jähriges Kind wecken und in Sicherheit bringen. Im Anschluss wurden auch die Bewohner von zwei weiteren Häusern evakuiert. Die Feuerwehr Troisdorf konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, ein Übergreifen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Die Garage wurde durch das Feuer vollständig zerstört, das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (DS)

