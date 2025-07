Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auffahrunfall - Verursacherin alkoholisiert und greift Polizei an

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.07.2025, gegen 14:00 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin in der Eisenbahnstraße in Waldshut aus unbekannten Gründen auf das vor ihr stehende Auto auf. Es entstand geringer Sachschaden und es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Verursacherin Atemalkoholgeruch festgestellt werden, woraufhin ein Alkoholtest vor Ort durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille, woraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Rahmen der Blutentnahme griff die 50-Jährige eine Polizeibeamtin an und verletzte diese. Im weiteren Verlauf leistete sie Widerstand und beleidigte die eingesetzten Einsatzkräfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste die 50-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen werden, da sie damit drohte, ihr Leben zu beenden.

