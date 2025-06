Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Diebstähle aus drei Pkw

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Ostendorfer Straße, Im Paß und Velener Straße;

Tatzeit: 11.06.2025, zwischen 17.20 Uhr und 21.30 Uhr;

Persönliche Gegenstände aus drei geparkten Autos gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Dazu kam es zwischen Mittwochabend 17.20 Uhr und 21.30 Uhr an der Ostendorfer Straße, an der Straße Im Pass und der Velener Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen, indem sie jeweils eine Scheibe einschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell