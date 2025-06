Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Goldcenter

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Marktstraße;

Tatzeit: 12.06.2025, 04.28 Uhr;

In ein Goldcenter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Marktstraße in Ahaus. Die Unbekannten zerstörten zunächst gewaltsam ein Schutzgitter vor einem Fenster und schlugen anschließend die Scheibe ein. Ein aufmerksamer Anwohner wurde Donnerstagmorgen gegen 04.25 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt und verständigte umgehend die Polizei. Der Zeuge konnte beobachten, wie drei Personen auf einem weißen Kleinkraftrad vom Tatort in Richtung Kirche flüchteten. Ob die Täter Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell