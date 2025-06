Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Pkw-Fahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Lowick, Zur Eisenhütte;

Unfallzeit: 11.06.2025, 15.20 Uhr;

Ein leicht verletzter Autofahrer und etwa 10.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Straße Zur Eisenhütte in Bocholt-Lowick. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr die Straße Zur Eisenhütte in Richtung Bocholt. Dabei überholte er zwei vor ihm fahrende Traktoren. Als er sich in Höhe des vorderen Ackerschleppers befand, bog dieser nach links in einen Seitenweg ab. Am Steuer des Schleppers saß ein 65-jähriger Bocholter. Um einen Zusammenstoß mit dem Trecker zu verhindern, wich der 41-Jährige nach links aus und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde auch eine Saugstelle der Feuerwehr beschädigt. Bei dem Aufprall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 10.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell