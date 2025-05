Polizei Mettmann

POL-ME: Brand von Autoanhänger mit unklarer Ursache: Polizei ermittelt - 2505081

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Sonntag, 18. Mai 2025, geriet in Langenfeld-Immigrath ein Autoanhänger aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 5:50 Uhr einen in Brand stehenden Anhänger am Kurfürstenweg in Höhe der Hausnummer 19 und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und löschten den Brand des Anhängers der Marke Humbaur.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die aktuell noch unklar ist. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell