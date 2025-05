Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten am Morgen in Kalkar

zwei Personen schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (21. Mai 2025) kam es in Kalkar beinahe zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Mensch schwer verletzt wurde. Zunächst war gegen 10:45 Uhr auf der Straße Zum Wisseler See eine 82-jährige Fahrerin eines BMW aus Kalkar auf ein abbiegendes und deshalb langsamer werdendes Kleinkraftrad aufgefahren. Dessen Fahrer, ein 57-jähriger Mann aus Duisburg, kam wie die Frau aus Richtung Rheinstraße und wollte nach rechts in die Waysche Straße in Richtung Freizeitpark abbiegen. Die BMW-Fahrerin nahm dies zu spät wahr und konnte eine Kollision nicht vermeiden. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Hilfsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Gegen 11:05 Uhr kam es an der Bahnhofstraße in Kalkar zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dort hatte eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin versucht, in Höhe der Polizeidienststelle die Straße zu überqueren. Sie hielt zwar auf einer Querungshilfe an, fuhr dann jedoch über den Fahrstreifen, der in Richtung Xanten führt und übersah dabei offensichtlich das Auto einer 23-jährigen Frau aus Kalkar. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In beiden Fällen bestand keine Lebensgefahr. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell