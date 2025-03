Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes

Mühlacker (ots)

Zu einem Überfall auf einen Firmenmitarbeiter ist es am Donnerstagabend in Enzberg gekommen. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Täter Wertgegenstände von mehreren hunderttausend Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen drei unbekannte, maskierte Täter, gegen 21:20 Uhr, gewaltsam in das Gebäude in der Dorfwiesenstraße ein. In der Folge besprühten sie einen Mitarbeiter mit Reizgas und flüchteten mit dem Diebesgut in einem in Tatortnähe geparkten Kleintransporter. Der Mitarbeiter der Firma wurde durch das Reizgas leicht verletzt.

Während der ersten Fahndungsmaßnahmen war die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 - 4444.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell