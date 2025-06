POL-NMS: 250611-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Neumünster (ots) - Am 07.06.2025 wurde einem männlichen Geschädigten in Neumünster im Rahmen einer Raubtat die Geldbörse entwendet. Der Polizei gelang im Rahmen von Ermittlungen wenig später die Festnahme der Beschuldigten. Am 07.06.2025, gegen 19:00 Uhr, meldete sich ein 37-jähriger Geschädigter über den Polizei Notruf und gab an, dass er kurz zuvor durch zwei Beschuldigte auf dem Parkplatz eines Discounters im ...

